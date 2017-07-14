Инклюзия. Слово довольно новое для Мозыря. Применяется оно в основном в отношении людей с ограниченными возможностями и обозначает включение их в социум. Сегодня в городе начал работать инклюзивный семейный клуб «Особое сердце».

Традиционная красная ленточка, шары, клоуны и улыбки на лицах. Открытие семейного клуба «Особое сердце» – это действительно праздник. Мозырская организация ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам объединяет 43 семьи, которые уже знают, что аутизм, ДЦП, синдром Дауна – это не приговор. За ребенка можно бороться и помочь ему развиваться, чтобы в последующем влиться в социум. Это и есть инклюзия. В инклюзивном семейном клубе, который начал работу благодаря местным волонтерам и иностранному гранту, финансирование прошло за счет агентства США по международному развитию. Здесь есть игровая комната для детей и мастерская для тех, кто постарше. Здесь научат рукоделию, поделкам и кулинарии. Мамы, у которых особенные дети, могут на некоторое время здесь оставить своих детей и заняться своими делами. Также здесь будет вести прием профессиональный психотерапевт.

Инклюзивный клуб «Особое сердце» открыт для любого сотрудничества. Здесь ждут всех, кому нужна помощь, или же кто сам желает помочь. Не случайно, людей с ограниченными возможностями называют особенными. Все люди разные. Понимать и принимать, а также сломать стереотипы – это задачи ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец