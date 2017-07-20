Утонувшего 17 июля мозырянина сегодня утром извлекли из воды водолазы Мозырской спасательной станции

Три дня понадобилось водолазам Мозырской спасательной станции, чтобы обнаружить и достать из воды утонувшего местного жителя. Сильное течение унесло тело за несколько километров от места ЧП. Вечером 17 июля 39-летний мозырянин приехал отдохнуть со знакомыми на берег Припяти. Компания расположилась неподалеку от деревни Акулинка. По словам свидетелей, встречу отметили «как положено» — с употреблением спиртных напитков. После чего один из мужчин решил искупаться, дошел до середины реки и утонул. Утром 20 июля погибшего извлекли из воды в районе насосной станции БНС. Выяснять обстоятельства и причины трагедии продолжат милиционеры. В ОСВОДе напоминают, что с начала года на водоемах области утонуло почти полтора десятка человек. Употребление алкоголя, невнимательность и отсутствие страха – причины большинства таких случаев.