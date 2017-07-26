У жильцов дома №17 по улице Якуба Колоса земля уходит из-под ног в прямом смысле. Дорожный провал

Очередное обращение на «горячую линию» телеканала «Мозырь». На этот раз тревогу бьют жильцы дома №17 по улице Якуба Колоса. Возле одного из подъездов пятиэтажки – огромный провал асфальтового покрытия. По соседству – яма поменьше. Почему земля уходит из-под ног, и как решить проблему, смотрите в следующем сюжете.

У жильцов дома №17 по улице Якуба Колоса земля уходит из-под ног в прямом смысле. Возле второго подъезда образовалась глубокая яма. Рядом – тоже провал, но чуть меньше диаметром. Начинает проседать асфальт и у соседнего подъезда. Все это там, где проживает большое количество пожилых людей, бегают дети, гуляют мамы с колясками. Взволнованные жители поспешили обратить на горячую линию телеканала «Мозырь».

Возможно, проведение ремонтных работ в этом доме и появление провалов на дорожках дома – простое совпадение. Также, как тот факт, что проблема жильцов начала решать одновременно с приездом съемочной группы. Хотя в местное ЖЭУ Ольга Владимировна и ее соседи обращались и раньше.

Куда уходит песок, утром во вторник выяснили сотрудники «Водоканала». Именно с их стороны пришло спасение от хронических неприятностей вроде падений. Оперативно было разобрано асфальтовое покрытие. Саму яму качественно засыпали щебнем. На Якуба Колоса, 17 вздохнули с облегчением. Ведь главное – в этом зияющем провале уже никогда не окажется ни взрослый, ни маленький человек.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Присписнов. ТКМ