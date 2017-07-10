Турнир по уличному баскетболу «FIREBALL-2017»

Стритбол или уличный баскетбол с 2020 года официально будет внесен в программу Олимпийских игр. У увлеченных спортсменов есть еще время отточить свое мастерство. В том числе, на соревновательных площадках. На выходных в Мозыре прошел межрегиональный турнир по стритболу «FIREBALL-2017».

Выяснить, кто лучше всех владеет мастерством уличного баскетбола, уже в третий раз собрались команды из Мозыря, Минска, Гомеля и других белорусских городов. Организатором турнира «Файербол-2017» выступили отдела образования, спорта и туризма и сектор по делам молодежи райисполкома совместно с Чешско-Белорусская торгово-промышленная палата. 13 стритбольных дружин и только один главный трофей турнира. А значит, у поклонников этого вида спорта был единственный шанс заявить о себе.

Эпицентром событий с сильным накалом спортивной страсти уже по традиции стала площадка горнолыжного комплекса. Уличный баскетбол один на один – это игра, в которой нет места сомнениям. Нет тренера, нет многочисленной команды, которая может подстраховать. Есть только три соперника и одна цель – забить мяч в кольцо. Бешеный ритм, борьба на грани фола – все на пределе возможностей.

Олег Кунда – ветеран мозырского баскетбола. Игре с оранжевым мячом посвятил уже четверть века. И сегодня продолжает играть наравне с молодежью. Например, командой профессионалов Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Свои трудовые будни эти ребята проводят рядом с установками местного нефтегиганта. А в свободное время ребята защищают честь и славу родного завода в баскетбольных соревнованиях. Серьезными соперниками для заводчан в этом году стали не только столичные гости, но и гости из Гомеля – команда «Копченые».

Команда «Копченые» по итогам турнира в жетской борьбе заняла второе место, лишь немного уступив победителям – сборной «Черные вороны». Третью место – у команды Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Кроме зашкаливающих по яркости эмоций, спортсмены увезли домой памятные подарки от нефтеперерабываюшего завода и первичной организации «Белхимпрофсоюза» и других партнеров, а также призы от Чешско-Белорусская торгово-промышленной палаты.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Юрий Горобец.