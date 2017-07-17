Трудоустройство молодежи в летний период

Договоры на трудоустройство молодежи Гомельской области заключены более чем с 100 предприятиями. К процессу активно подключается и Мозырский район.

Найти работу летом стало проще молодежи. Трудоустроиться помогают районные комитеты БРСМ. Специальные штабы формируют сервисные, строительные, педагогические, медицинские и другие студенческие отряды. На Мозырщине активных учащихся и студентов принимают, в первую очередь, сельхозпредприятия. В третьем семестре студотряды будут трудиться в на таких предприятиях, как «Козенки-Агро» и «Слободское имени Ленина». Педагогический десант из состава студентов Мозырского педуниверситета высадился в оздоровительном лагере «Чабарок». Еще почти полсотни юношей и девушек районный комитет БРСМ временно трудоустроил в индивидуальном порядке. Молодежи, как правило, предлагают работу в сферах строительства и сельского хозяйства, на крупных промышленных мероприятиях. Сегодня также активно формируют списки желающих трудоустроиться во время летних каникул. Свои заявки можно оставить по адресу: ул. Интернациональная, 59.