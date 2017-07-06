Традиция «Белой Руси». Поздравление молодых мам, родивших детей в День Независимости

Сегодня в роддоме поздравляли малышей, которые появились на свет в главный государственный праздник Беларуси – День независимости. Крошечным мозырянам, которым всего несколько дней отроду, передали подарки через счастливых мам.

Прирожденные белорусы. В Мозыре на День Независимости появились на свет четверо малышей, три девочки и один мальчик. Активисты общественной организации «Белая Русь» дали мамам немножко, так сказать, акклиматизироваться в новом статусе, а уже после пришли с теплыми пожеланиями и полезными подарками поздравлять.

У Анастасии Мисевич первенец – настоящий богатырь. Мальчик, которому дали имя Павел, при рождении весил более 4 килограммов.

У Анастасии Сидненой 3 июля родилась малышка. Такое попадание, как праздник в квадрате всегда приятно. Но все мамы сходятся во мнении, число не важно, важно, чтобы здоровенькие были.

Поздравлять белорусов, которые появились на свет в главный государственный праздник, это уже традиция, причем, весьма приятная.

Кстати, в мозырском роддоме нет праздников и выходных, суть работы такова, да и природе не прикажешь. Всего с начала года здесь появились на свет более тысячи малышей.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец.