Строительная сфера

Больше 75 тысяч квадратных метров жилья планируют ввести в эксплуатацию мозырские строители до конца текущего года. На сегодняшний день построено почти 60%. Город разрастается в направлении Наровчизны и Дроздов. По-прежнему увеличивается микрорайон «Молодежный» и расширяется улица Советская. Какие дома пользуются популярностью, и что нового в строительной отрасли Мозырщины? Выясняла наша съемочная группа.

Строительная программа на год: достроить недостроенное, начать возведение нового района и максимально увеличить протяженность некоторых улиц. План на 2017-й – 76 869 квадратных метров. Причем, эта цифра выше заданной на три процента. На начало июля в эксплуатацию введено больше половины. Продолжается и освоение средств, выделенных на инфраструктуру. В микрорайонах индивидуальной жилой застройки проводят воду, газ и электричество, постепенно благоустраивают территории.

Рассказывает Дмитрий Воронков, директор Управления капитального строительства Мозырского района: «Из средств, выделенных на строительство инфраструктуры к микрорайонам индивидуальной жилой застройки 82% уже освоено. В полном объеме проложены сети ко всем многоэтажным жилым домам, введенным в эксплуатацию. Продолжается строительство районов индивидуальной жилой застройки. Это микрорайоны «Южный», «Дрозды», «Дрозды-2», «Наровчизна» и «Наровчизна-2», «Криничный».

Будущие жильцы этого социального дома совсем скоро справят новоселье. При поддержке китайских инвесторов строительство идет активными темпами, и должно подойти к завершению уже в августе. Современная тенденция – возведение экономичных домов типовых потребительских качеств. Самый бюджетный вариант – с использование белорусских стройматериалов. Получается гарантированная господдержка в двух плоскостях – и для нуждающихся, и для стройотрасли. Один из примеров – многоквартирный 4-х подъездный крупнопанельный дом, возводимый силами ДСК. Эта, пожалуй, одна из самых крупных городских строек зашумела на бульваре Юности в марте. Работы ведутся активно, сегодня выводятся верхние этажи. И практически все материалы произведены силами предприятия: начиная от плит и заканчивая окнами ПВХ.

Рассказывает Дмитрий Воронков, директор Управления капитального строительства Мозырского района: «В настоящий момент в Мозыре введено в эксплуатацию 42 тысячи метров квадратных жилья. Это составляет 59 процентов от годового задания. Строятся два долевых дома, арендный дом в 4-м районе запланирован к вводу в октябре 2017-го года».

Закладку нового большого микрорайона за рынком «ИстПал» планируют начать до конца текущего. Проектная документация по его строительству находится на экспертизе. А затем на этой, пока пустующей, территории начнется строительство дома. Его жильцами будут те, кому по закону положен льготный кредит. В стадии экспертного согласования находится и проект застройки улицы Советская. Правда, учетом сокращения бюджетного финансирования, акцент смещен в сторону долевого жилья.

Рассказывает Дмитрий Воронков, директор Управления капитального строительства Мозырского района: «Все уже введенные дома реализованы. Квартиры в строящихся домах продаются. Объема такого, как в 2016-м, конечно, не будет, но реализация пока идет».

Долевое жилье в Мозыре сегодня возводят и частные застройщики. Одна из таких многоквартирных высоток появится на улице Пушкина, на месте бывшего онкологического диспансера. Уникальное предложение у строителей есть тех, кто мечтает о максимально комфортном «городском доме». Танхаусы — двухэтажные дома с общими боковыми стенами, встроенными гаражами и участком земли, — строятся в Наровчизне и Дроздах. Строительная сфера района продолжает уверенно держаться на плаву. Предложения есть практически на любой вкус. Что касается, кошелька, то средняя стоимость квадратного метра жилья – 780 рублей. Цифра – одна из самых низких по стране.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер, телеканал «Мозырь»