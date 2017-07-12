Строили квартиру в доме с лифтом, а ходят пешком. В новостройке уже год не запускают лифт

Дом сдан более полугода назад, а лифт до сих пор не включили. Жильцы дома № 155 по Бульвару юности обратились на телеканал за помощью в решении вопроса.

155 дом по бульвару Юности отметил официальный день рождения еще в декабре прошлого года. Под новый год жильцы получили ключи вместе с правом начать в квартирах ремонт. Сегодня, спустя 7 месяцев, звуки перфоратора и дрели практически поутихли, новоселы обживают свои квартиры. Но вот лифт в доме до сих пор не запущен.

Лидия Адамовна говорит, что особенно тяжело приходится молодым мамам с колясками.

У одних бытовая проблема выливается в негатив, другие воспринимают ее с юмором. Клим с семьей живет на 7 этаже. Говорит, что походы вверх-вниз, с коляской и ребенком вполне заменяют тренажерный зал.

Строили квартиру в доме с лифтом, а ходим пешком. На законные требования жильцов председатель товарищества собственников долгое время не мог дать вразумительного ответа. Евгений пришел в студию «Телеканала», для того, что бы расставить все точки над i.

Заложниками спора двух организаций стали жильцы. На протяжении почти полугода велись переговоры. Вопрос поднимался на уровне исполнительной власти. Сегодня компромисс удалось найти. Договор на эксплуатацию уже заключен. Окончательная наладка оборудования будет произведена в ближайшие дни. Евгений пообещал – к концу недели лифт заработает.

Лидия Потар, Олег Фицнер.