Стенд научных достижений и галерея спортивной славы МГПУ

Два знаменательных события в один день. В Мозырском государственном педагогическом университете состоялось открытие Стенда научных достижений и Галереи спортивной славы. Подробности – далее в сюжете.

Постоянное повышение качества образования – одна из приоритетных задача преподавательского и профессорского составов Мозырского педуниверситета. Направления научной деятельности вуза связаны с историей и биологией, литературой и языками. Самые яркие имена профессоров и педагогов теперь будут не только на слуху студентов. Фотоснимки лучших из лучших украсили Стенд научных достижений.

Путевку в жизнь Мозырский университет дает не только будущим педагогам и ученым, но и олимпийским чемпионам. В вузе выстроена эффективная система подготовки студентов-спортсменов, которая позволяет получать высшее образование и добиваться высоких спортивных результатов. В разные годы студенты с Полесья завоевывали призовые места на Олимпийских играх, Чемпионатах мира, Европы и Беларуси. Новое поколение имена именитых спортсменов и их тренеров отныне может увидеть в «Галерее спортивной славы». Стендовый комплекс в торжественной обстановке открыли ректор университета Валентин Валетов и его выпускница Маргарита Махнева.

Открытие двух стендов в один день – совпадение не случайное. И научное, и спортивное сообщество Мозырского педуниверситета стремятся друг к другу. Ведь именно сочетание интеллектуального развития и стремления к здоровому активному образу жизни – залог успеха и процветания и будущих педагогов, и их учеников.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер