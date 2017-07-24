Старт уборочной кампании

Работать, пока светит солнце. В Мозырском и Наровлянском районах стартовала уборочная кампания. В этом году комбайны на поля выехали на две недели позже – подвела погода. Но аграрии уверены, зерновые и кормовые культуры уберут вовремя. С визитом в соседнем районе побывала наша съемочная группа.

В июле у тружеников полей нет ни выходных, ни праздников. А идеальным подарком к началу уборочной они смело называют новый комбайн. У совхоз-комбината «Заря» в этом году обновление: закуплено три новых единицы техники. Комбайны белорусского производства уже прошли тест-драйв на колосистой ниве. И переданы под управление лучшим экипажам.

Вырваться в лидеры Александр Кудин успел за первые два дня уборочной, намолотив 160 тонн зерна. Здесь, в наровлянском отделении №4, техника на поля выехала на две недели позже. В это же время к уборке зерновых приступили в мозырских подразделениях «Зари» и других хозяйств. Графики аграриев сдвинула капризная летняя погода. Но специалисты реагируют по-философски: процесс созревания активный, работа уже кипит. А значит, и урожай будет хороший.

Как хороший руководитель, Руслан Викторович контролирует каждый этап работы в хозяйстве. Цифры и прогнозируемые показатели озвучить может даже в любое время суток.

Рука об руку с экипажами комбайнеров трудятся водители МАЗов. От скорости и качества их работы тоже многое зависит. За прошлый сезон Эдуард Черновец перевез с полей в хранилища 2,5 тысячи тонн зерновых и 4,5 тысячи тонн бобовых. И в этом году снимать майку лидера не планирует.

Средний показатель за всю кампанию – 4,5 тысячи тонн убранного и перевезенного урожая на одну единицу техники. В хозяйствах районах разработаны системы поощрения. Например, в «Заре» за каждые 100 тонн намолота получают премию и почетную «звездочку» на комбайн. Лидеров регулярно поощряет и профсоюз. Передовиков награждают как на отдельно взятых сельхозпредприятиях, так и по району.

Зерно убирают быстро. Затем наступит очередь главной кормовой культуры – кукурузы. В перерывах ударного труда – хороший обед. Для удобства подвоз горячего питания организовывают прямо в поле. Аграриям дорог каждый погожий день и каждый солнечный час. На тех территориях, где уже прошли корабли полей, заготавливают солому. Огромные катушки золотистого цвета – идеальный фон для селфи. Вот только работают трактора быстрее, чем сюда добираются пользователи соцсетей.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь»