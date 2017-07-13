Вода манит летом не только желающих освежиться, но и браконьеров. Во время рейдов инспекторы охраны животного и растительного мира с разницей в день задержали двух рыбаков вне закона. Возбуждены уголовные дела.
В Мозырском районе инспекторы охраны животного и растительного мира обратили внимание на велосипедиста в камуфляжной форме, который на багажнике вез увесистый мешок. В нем было почти 9 килограммов улова. Щука, плотва, карась, язь. По следам на рыбе инспекторы определили, что поймана она сетью. Браконьер свою вину не отрицал. Ловил двумя сетями с помощью самодельной деревянной лодки. О том, что рыбачить таким способом нельзя, прекрасно знал. Ранее он уже попадался за подобное правонарушение.
Вред, причиненный окружающей среде, и стоимость рыбы составили свыше 7 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. За незаконную добычу, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере браконьеру грозит до 6 лет лишения свободы.
Еще один рыбак вне закона был задержан в районе деревни Шарейки Калинковичского района. Им оказался местный дачник.
По словам мужчины, четыре сетки из лески достались ему от деда. В этот раз он с помощью орудия браконьерства поймал почти 7 килограммов рыбы. Ее стоимость и вред природе в сумме составили более 5 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело. Согласно уголовному кодексу максимальное наказание до трех лет лишения свободы.
Виктория Синицкая, Юрий Горобец.
Рыбачили сетью. Задержаны два браконьера
Вода манит летом не только желающих освежиться, но и браконьеров. Во время рейдов инспекторы охраны животного и растительного мира с разницей в день задержали двух рыбаков вне закона. Возбуждены уголовные дела.