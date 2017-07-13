Рыбачили сетью. Задержаны два браконьера

Вода манит летом не только желающих освежиться, но и браконьеров. Во время рейдов инспекторы охраны животного и растительного мира с разницей в день задержали двух рыбаков вне закона. Возбуждены уголовные дела.

В Мозырском районе инспекторы охраны животного и растительного мира обратили внимание на велосипедиста в камуфляжной форме, который на багажнике вез увесистый мешок. В нем было почти 9 килограммов улова. Щука, плотва, карась, язь. По следам на рыбе инспекторы определили, что поймана она сетью. Браконьер свою вину не отрицал. Ловил двумя сетями с помощью самодельной деревянной лодки. О том, что рыбачить таким способом нельзя, прекрасно знал. Ранее он уже попадался за подобное правонарушение.

Вред, причиненный окружающей среде, и стоимость рыбы составили свыше 7 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. За незаконную добычу, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере браконьеру грозит до 6 лет лишения свободы.

Еще один рыбак вне закона был задержан в районе деревни Шарейки Калинковичского района. Им оказался местный дачник.

По словам мужчины, четыре сетки из лески достались ему от деда. В этот раз он с помощью орудия браконьерства поймал почти 7 килограммов рыбы. Ее стоимость и вред природе в сумме составили более 5 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело. Согласно уголовному кодексу максимальное наказание до трех лет лишения свободы.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец.