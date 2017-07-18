Размещение мусорных контейнеров. То, что устраивает ЖЭУ, не устраивает жильцов

На контроле мозырских властей – жалоба жительницы дома № 47 по ул. Интернациональная. Женщина обратилась за помощью в решении вопроса размещения контейнерных площадок. Суть проблемы – в нашем следующем сюжете.

Наталья Деревянко с семьей живет в живописном месте города: с одной стороны напротив дома располагается сквер с фонтаном, с другой – зеленая зона с детской площадкой. Казалось бы, живите и радуйтесь. Так, в общем-то, и было, до тех пор, пока в домах не заварили мусоропроводы, а на прилегающей к дому территории не появились контейнерные площадки. Причем сразу несколько.

Сегодня вокруг контейнерных площадок убрано, не к чему придраться. Но на фото, которые Наталья сделала несколько раньше, ситуация выглядит совсем иначе. Если приплюсовать сюда жару под 30, то проблема будет чувствоваться, что называется, за версту. В одночасье дом оказался в окружении свалок. Такие шаги коммунальников по благоустройству жильцы называют варварством. Мусоропроводы заварили без согласования с ними, площадки разместили с нарушением нормативов: в непосредственной близости от детской площадки и окон. И еще один шаг – на месте зеленой зоны за домом появилась парковка. Жильцов опять же поставили перед фактом. Перенести контейнеры к стенам магазинов, восстановить мусоропроводы или пользоваться услугами мусорной машины. Наталья предлагает сразу несколько решений. Свое обращение она направила в Мозырский райисполком. Местные власти готовы пойти навстречу жильцам. Вот только решить задачу, где ошибка уже в самом условии, не так просто. Необходимо учесть интересы сразу нескольких сторон. И при этом не нарушить нормативов.

Что касается главных действующих лиц этой истории, представителей ЖЭУ-5, то посовещавшись, от комментариев они отказались. Сегодня вопрос находится на контроле районных властей. И внимание к проблеме жильцы уже почувствовали. После того, как во дворе дома побывала представительная комиссия, мусорная машина приезжает сюда ежедневно, а контейнерные площадки убираются тщательней.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ