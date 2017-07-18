Уберечь детей от травм, гибели и преступных посягательств. Мозырским районным исполнительным комитетом утвержден список мест, запрещенных для посещения несовершеннолетними. Где нельзя гулять, и кто за это ответит?
Не ходите дети по стройкам гулять. Такая интерпретация советской классики, как нельзя, актуальна в сезоне-2017. Холодная погода пока благотворно влияет на статистику ОСВОДа – несчастных случаев на воде с участием детей, в районе не зарегистрировано. А вот количество ребят, травмированных дома и на улице, бьет рекорды.
Рабочая группа в составе сотрудников райисполкома, милиции и прокуратуры сегодня тщательно проверяет места, которые запрещены для посещения детьми и подростками. Их потенциальная опасность – факт, доказанный реальными примерами.
В «черный список» попали более 25-ти мест – от лесопарка «Молодежный» до строительных площадок. В их числе – здание бывшей детской больницы на Рыжкова. Это помещение пустует уже не один год. А его территория зачастую становится прибежищем не только бомжей, но и подростков. В вечернее время здесь собираются шумные компании. И не каждая встреча завершается благополучно.
Рядом со зданием больницы – неопознанная стройка. Попытка найти паспорт этого объекта успехом не увенчалась. Зато нарушения – на лицо. Забраться на недостроенные стены может любой ребенок. И также легко – оступиться, упасть с высоты, получить травму. Кто будет при этом нести ответственность – вопрос пока открытый.
Состояние потенциально опасных объектов продолжат изучать специалисты. Они же при необходимости призовут к ответу собственников: будь то жилищный кооператив, коммунальные службы, предприятие или предприниматель.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ
Райисполкомом утвержден список мест, запрещенных для посещения несовершеннолетними. Опасные места
Уберечь детей от травм, гибели и преступных посягательств. Мозырским районным исполнительным комитетом утвержден список мест, запрещенных для посещения несовершеннолетними. Где нельзя гулять, и кто за это ответит?