Райисполкомом утвержден список мест, запрещенных для посещения несовершеннолетними. Опасные места

Уберечь детей от травм, гибели и преступных посягательств. Мозырским районным исполнительным комитетом утвержден список мест, запрещенных для посещения несовершеннолетними. Где нельзя гулять, и кто за это ответит?

Не ходите дети по стройкам гулять. Такая интерпретация советской классики, как нельзя, актуальна в сезоне-2017. Холодная погода пока благотворно влияет на статистику ОСВОДа – несчастных случаев на воде с участием детей, в районе не зарегистрировано. А вот количество ребят, травмированных дома и на улице, бьет рекорды.

Рабочая группа в составе сотрудников райисполкома, милиции и прокуратуры сегодня тщательно проверяет места, которые запрещены для посещения детьми и подростками. Их потенциальная опасность – факт, доказанный реальными примерами.

В «черный список» попали более 25-ти мест – от лесопарка «Молодежный» до строительных площадок. В их числе – здание бывшей детской больницы на Рыжкова. Это помещение пустует уже не один год. А его территория зачастую становится прибежищем не только бомжей, но и подростков. В вечернее время здесь собираются шумные компании. И не каждая встреча завершается благополучно.

Рядом со зданием больницы – неопознанная стройка. Попытка найти паспорт этого объекта успехом не увенчалась. Зато нарушения – на лицо. Забраться на недостроенные стены может любой ребенок. И также легко – оступиться, упасть с высоты, получить травму. Кто будет при этом нести ответственность – вопрос пока открытый.

Состояние потенциально опасных объектов продолжат изучать специалисты. Они же при необходимости призовут к ответу собственников: будь то жилищный кооператив, коммунальные службы, предприятие или предприниматель.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ