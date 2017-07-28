Профилактическая совместная акция ГАИ и ИДН в детском оздоровительном центре «Сидельники»

В пятницу, 28 июля, в Беларуси проходит Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Жизнь важнее скорости!». Дороги Мозырского района усиленно патрулируют сотрудники ДПС. А в детском-оздоровительном центре «Сидельники» госавтоинспекторы устроили настоящий праздник.

Профессиональный тандем сотрудников ГАИ и инспекции по делам несовершеннолетних работает дружно и слажено. Сегодня у них общая цель – в очередной раз обновить в памяти самых юных участников дорожного движения базовые правила и знания.

Подопечных детского-оздоровительного центра «Сидельники» разделили на две команды. Активное участие в профилактической викторине принимали и зрители. Вопросы – разные по тематике и уровню сложности. Но ответ дети нашли практически на каждый: с правилами поведения на дороге и в уличном дворе они знакомы хорошо.

Дворовые территории и велосипеды – проблема №1 для стражей порядка и безопасности. Малейшая невнимательность водителя, желание сразу же поддать «поддать газа» или эффектно войти в поворот и внезапно выскочивший малыш — вот главные составляющие таких ЧП.

С начала этого года на дорогах района произошло три учетных ДТП с участием детей до 16-лет. Погиб 10-летний мальчик. Еще один несовершеннолетний пешеход, 17-ти лет, до сих находится в больнице. У каждой дорожной аварии причины – разные. Но преамбула одна – кто-то нарушил единожды установленные правила. И остается надеяться, вот эти мальчишки и девчонки, которые так старательно изучили устройство патрульной машины, всегда будут помнить о своей безопасности!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер, телеканал «Мозырь»