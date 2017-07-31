Поворот дороги на улице Чапаева продолжает фигурировать в сводках дорожно-транспортных происшествий. В очередном столкновении проезжую часть не сумели поделить легковой автомобиль и рейсовый автобус.

Неоправданный маневр, который мог привезти к печальным последствиям. В дождливый пятничный вечер 28 июля на улице Чапаева столкнулись рейсовый автобус и «Рено». «Пятерка» с пассажирами отъехала от Полесской в 19.41. «Легковушка» двигалась от автовокзала вниз. В какой-то момент водитель «Рено» не смог справиться с управлением, и произошло столкновение с автобусом. На фото с места аварии видно, транспорт получил сильные повреждения. Пострадал пассажир авто. Пока по факту ДТП проводится проверка и госавтоинспекторы разыскивают приметный автомобиль – «Пежо» темного цвета с оранжевой полосой вдоль бампера. По словам свидетелей, маневр на дороге водителя именно этой машины мог спровоцировать столкновение. Визуальное подтверждение словесным показаниям – запись с видеорегистратора. На этих кадрах видно, за несколько секунд до аварии «Пежо» пошло на обгон автобуса. Меру ответственности каждого участника событий определят по окончанию проверки. Если же вы узнали автомобиль на этом фото, просьба позвонить по телефону 32-91-76 или номеру 102. Конфиденциальность гарантируется.