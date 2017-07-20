Проект «Нарисуй мечту»: граффити появятся на бетонных ограждениях рынка «Привоз»

Разукрасить Мозырь яркими красками. Участниками проекта «Нарисуй свою мечту» станут молодые художники-граффитисты. В ближайшие выходные они покажут, на что способны, и превратят бетонную стену рынка «Привоз» в настоящий арт-объект.

Сделать ярче городские улицы с помощью современного искусства. 22 и 23 июля в Мозыре пройдут «Дни художника». Его организаторы – администрация рынка «Привоз», — собирают молодых художников-граффитистов из разных городов. И на этих пока еще белых бетонных стенах талантливые ребята нарисуют свою мечту.

Работа над эскизами уже завершена, но говорить об окончательных вариантах изображений пока рано. На «Дни художника» приедут арт-мастера из разных белорусских городов. И главные акценты на уличных рисунках будут расставлять на основе первых впечатлений от Мозыря и мозырян.

Все расходные материалы для проекта предоставляют организаторы. Они уверены, шедевры в стиле «граффити» станут настоящим украшением не только рыночного ограждения, но и всего микрорайона. А понаблюдать, как мечты уличного творца становятся реальностью, может каждый желающий. В субботу и воскресенье рисунки начнут наносить в 12.30.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ