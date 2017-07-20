Единый день информирования для идеологической вертикали

С рабочим визитом Мозырь посетила начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Ирина Довгало. Главный идеолог области выступила докладчиком на Едином дне информирования.

Представителей идеологической вертикали района вновь собрали в Малом зале кинотеатра «Мир», чтобы обсудить актуальные вопросы. Встреча прошла в рамках Единого дня информирования. Главный докладчик — начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Ирина Довгало.

В центре внимания сегодня – социально-культурная политика региона. В Гомельской области эта сфера характеризуется довольно высокими показателями развития и представляет собой систему различных отраслей и организаций, направленных на поддержание и повышение уровня жизни людей.

Культура и образование, наглядная агитация, социальное обеспечение, работа с коллективом. Главная цель собравшихся — наладить качественную работу в коллективе и межведомственное взаимодействие. И первая задача уже поставлена: донести до сотрудников, что общий положительный результат зависит от действий каждого отдельно взятого работника: от подсобного рабочего до генерального директора.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов ТКМ