Территориальный центр социального обслуживания населения Мозырского района уже не первый год организовывает благотворительную акцию для детей из малообеспеченных, многодетных, неблагополучных семей и детей с особенностями психофизического развития для подготовки к предстоящему учебному году. В рамках акции осуществляется сбор канцелярских принадлежностей (тетради и книги, пеналы, ручки, карандаши, фломастеры, линейки и др.), школьной одежды и рюкзаков (возможно, которые остались от ваших детей). Акция продлится до конца августа и завершится праздничным мероприятием с вручением собранных вещей. Дорогие мозыряне, присоединяйтесь к акции «Здравствуй, школа-2017!». Как помочь? Организовать сбор детских вещей и канцтоваров в вашем офисе, приобрести канцтовары самостоятельно или собрать канцтовары, не нужные вашим детям, и передать все это в центр социального обслуживания населения по адресу: г. Мозырь, пл. Горького, 7 (каб. 2), тел. 22-52-21.