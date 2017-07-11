«Преданнее собаки нету существа». Название экспозиции, которая вчера открылась в выставочном зале. Автор трогательных и ярких работ о дружбе людей и братьев наших меньших мозырянин Владимир Володкович.
Когда собака – это не просто питомец, а надежный защитник, преданный друг и полноценный член семьи. На авторской выставке мозырянина Владимира Володковича представлены портреты, на которых изображены хозяева и их любимые четвероногие. Автор, художник, а еще дрессировщик, кинолог с более чем 40 стажем, реализовал в этой экспозиции свои две главные душевные привязанности – и к живописи, и к животным.
Владимир Володин рисует еще с детства, но это его первая персональная выставка. Так что для автора праздник вдвойне. С почином пришли поздравить многочисленные гости. Некоторые из них – в том числе и герои портретов – до этого не подозревали об еще одном таланте известного мозырского кинолога.
У самого Владимира Володковича в частном доме сейчас пять собак. К четвероногим у художника особое, трепетное отношение. И когда он увидел такое же отношение к братьям нашим меньших со стороны других хозяев, захотел это запечатлеть. Кстати, на открытии выставки присутствовали и волонтеры общества «Верные друзья». Так что посетители трогательной экспозиции, которая продлится до конца месяца, могут не только полюбоваться на позитивные портреты, но и помочь мозырскому приюту для бездомных животных. И еще. Говорят, что собаки разделяют со своими хозяевами некоторые личностные черты. Так, домашним питомцам от владельцев передается и агрессия, и сострадание, и общительность, и дружелюбность, и любопытство.
И еще. Утверждают, что собаки и внешне похожи на своих хозяев. Японские ученые доказали это через научный эксперимент. Сделать свои выводы на эту тему при желании смогут все мозыряне.
Виктория Синицкая, Олег Фицнер
«Преданнее собаки нету существа». Новая экспозиция в выставочном зале
«Преданнее собаки нету существа». Название экспозиции, которая вчера открылась в выставочном зале. Автор трогательных и ярких работ о дружбе людей и братьев наших меньших мозырянин Владимир Володкович.