«Преданнее собаки нету существа». Новая экспозиция в выставочном зале

«Преданнее собаки нету существа». Название экспозиции, которая вчера открылась в выставочном зале. Автор трогательных и ярких работ о дружбе людей и братьев наших меньших мозырянин Владимир Володкович.

Когда собака – это не просто питомец, а надежный защитник, преданный друг и полноценный член семьи. На авторской выставке мозырянина Владимира Володковича представлены портреты, на которых изображены хозяева и их любимые четвероногие. Автор, художник, а еще дрессировщик, кинолог с более чем 40 стажем, реализовал в этой экспозиции свои две главные душевные привязанности – и к живописи, и к животным.

Владимир Володин рисует еще с детства, но это его первая персональная выставка. Так что для автора праздник вдвойне. С почином пришли поздравить многочисленные гости. Некоторые из них – в том числе и герои портретов – до этого не подозревали об еще одном таланте известного мозырского кинолога.

У самого Владимира Володковича в частном доме сейчас пять собак. К четвероногим у художника особое, трепетное отношение. И когда он увидел такое же отношение к братьям нашим меньших со стороны других хозяев, захотел это запечатлеть. Кстати, на открытии выставки присутствовали и волонтеры общества «Верные друзья». Так что посетители трогательной экспозиции, которая продлится до конца месяца, могут не только полюбоваться на позитивные портреты, но и помочь мозырскому приюту для бездомных животных. И еще. Говорят, что собаки разделяют со своими хозяевами некоторые личностные черты. Так, домашним питомцам от владельцев передается и агрессия, и сострадание, и общительность, и дружелюбность, и любопытство.

И еще. Утверждают, что собаки и внешне похожи на своих хозяев. Японские ученые доказали это через научный эксперимент. Сделать свои выводы на эту тему при желании смогут все мозыряне.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер