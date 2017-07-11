Правоохранители задержали мозырян, которые организовали канал поставки особо опасных психотропных веществ в Минск.

Задержанию мозырских наркодилеров предшествовало задержание двух минчан, у которых при себе имелось около двух граммов гашиша. Они сообщили сотрудникам милиции о человеке, у которого приобретали наркотик. Так вышли на мозырских продавцов. Во время обыска и осмотра съемной квартиры было обнаружено 25 г амфетамина и 100 г гашиша. Сотрудники милиции также изъяли компьютерную технику, электронные весы и предметы для расфасовки наркотиков. Задержанные пояснили, что они родом из города Ельска, специально снимали квартиру в Мозыре, чтобы не вызывать подозрения. Молодые люди продавали наркотики исключительно жителям столицы. С их слов, именно в столице было проще найти покупателя. Наркотики закупали в Российской Федерации. Сейчас оперативники устанавливают дальнейший канал поставки. Согласно санкциям статьи уголовного кодекса сбытчикам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с возможной конфискацией имущества.