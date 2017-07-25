Подготовка к отопительному сезону

Одна из главных тем, которую обсуждают мозыряне, — неустойчивая погода. Пока жара сменяется резким похолоданием, коммунальные службы продолжают подготовку к новому отопительному сезону. Осенью 2017-го грядут изменения: увеличится количество городских теплотрасс, а котельная на Ветровой уйдет на консервацию.

Подготовка к новому отопительному периоду – вопрос важный для населения и стратегически сложный для энергетиков и коммунальников. Пока мозыряне наблюдают за капризами погоды, специалисты вовсю продолжают профилактический ремонт и проверку оборудования котельных, реконструируют теплосети и прокладывают новые.

К работам на Интернациональной приступят уже в августе. А вот строительство нового участка теплотрассы в районе автовокзала ведется несколько недель. Силами подрядных организаций и под руководством Мозырской ТЭЦ здесь будут проложены два с половиной километра сетей. Задача проекта – передать нагрузку котельной по улице Ветровой на ТЭЦ.

После того, как этот участок введут в эксплуатацию, котельную на Ветровой законсервируют. Район улиц Пролетарская, Куйбышева и прилегающих улиц продолжат отапливать силами котельной по переулку Швейный. Врезка сетей проводится активными темпами, чтобы успеть к началу сезона. Использование современных материалов, говорят специалисты, позволит снизить тепловые потери.

Временные неудобства сегодня испытывают и жильцы улицы Малинина. Но это как раз тот случай, когда терпение вознаграждается сторицей. Теплотрасса, которая появится здесь, станет «перемычкой» между двумя существующими зонами теплоснабжения. Необходимость расширяться назрела в связи с активным строительством нового района. Ведь ресурсы старых сетей – не безграничны.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин, телеканал «Мозырь»