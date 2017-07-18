Под Добрушем задержали мозырянина, который незаконно перевозил больше тысячи бутылок водки

14 июля на трассе «Граница РФ-Гомель-Кобрин» неподалёку от Добруша сотрудники правоохранительных органов остановили «УАЗ Патриот», в котором находилось 540 литров водки. За рулем внедорожника был 52-летний мозырянин. Сопроводительных документов на 1080 бутылок водки у него не оказалось. На бутылках на сумму почти 9000 рублей акцизных марок не было. Алкоголь сотрудники внутренних дел изъяли и передали в налоговую инспекцию. В отношении мужчины начат административный процесс.