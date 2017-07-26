Почему вода из-под крана пахнет хлоркой?

Среди актуальных жалоб мозырян на этой неделе оказалось качество воды из-под крана. С вечера 25 июля потребители почувствовали неприятный запах, некоторые акцентировали внимание на изменившемся цвете. В чем причина и есть ли повод для беспокойства?

Качество мозырской воды всегда было притчей во языцах. Причем, в самом положительном смысле. Жители нашего города смело используют воду из-под крана как для ванны или душа, так и для приготовления пищи. Но вечером 25 июля забили тревогу. На горячую линию «Телеканала» поступили десятки звонков с жалобами на резко появившийся неприятный запах. Утром в среду ситуация прояснилась: в городе проводились плановые работы, воду обрабатывали спецсоставом.

Плановую дезинфекцию сетей проводится, чтобы исключить малейшую возможность заражения воды. Каждая ее капля попадает под море исследований вот в этой лаборатории. В круглосуточном режиме специалисты изучают состав и качество проб. За последние часы, говорят, работы прибавилось. Всему виной – паническое настроение некоторых мозырян. И все же окончательный вердикт: для здоровья потребителей вода по-прежнему безопасна.

Проверку на качество и в дальнейшем будут проводить посредством четырехступенчатого контроля.

В водоканале уверили, запах хлора исчезнет также быстро, как и появился. Для тех, кто до сих пор сомневается, в лаборатории могут сделать анализ воды. Но – только на платной основе. Хотя лучший индикатор – собственные глаза и обоняние. Вполне возможно, всеми любимая чистая мозырская вода в вашем кране течет уже прямо сейчас.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ