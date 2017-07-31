«Победим жару». Акция ГАИ и Красного креста

Перед жезлом госавтоинспекции обычно пасуют даже те, кто никогда не нарушает правил дорожного движения. Так было и сегодня. Но только до слов симпатичного инспектора «Мы не проверяем документы, а раздаем питьевую воду». Всем тем, кого остановили – литровая бутылка «Бонаквы», к ней прилагалась памятка и небольшая лекция от волонтеров, как победить жару.

Бобруйчанин Николай за рулем больше сорока лет. Водитель со стажем, но без кондиционера. От жары у него свое спасение – открытые форточки и сквозняки. Его тезка, мозырянин Николай Адамович на дороге постоянно с ветерком. Говорит, мотоцикл – средство передвижение летнее, но в жару без надобности старается не выезжать.

Жару сложно пережить всем участникам дорожного движения: водителям, пассажирам, пешеходам. Когда за окном за тридцать, когда практически плавится асфальт, внимание снижается, у многих повышается давление. Так что акция «Победим жару» как нельзя кстати.

Гоставтоинспекторы и волонтеры раздали порядка ста бутылок с прохладной питьевой водой. Совместная акция ГАИ и Красного креста – мероприятие исключительно позитивное.

Сегодня на территории района столбик термометра превышал 30-градусный показатель. В последующие дни по прогнозам синоптиков жара сохраниться. В планах волонтеров Красного креста – выехать на поля района. Утомленные солнцем и работой механизаторы будут рады и глотку холодненькой воды, и вниманию.

Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ