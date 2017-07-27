Первые итоги вступительной кампании-2017

Первые итоги вступительной кампании-2107 подвели в Мозырском государственном педагогическом университете имени Шамякина.

Списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению на дневную бюджетную форму обучения опубликованы на официальном сайте Мозырского педуниверситета. Ряды первокурсников полесской кузницы кадров в сентябре 2017-го пополнят чуть больше 240-ка «бюджетников». Самый большой конкурс на этом этапе оказался на филологический факультет. Специальность «Иностранные языки (английский, немецкий)» к финишной прямой бюджетного зачисления подошла с конкурсом – 3,26 и полупроходным баллом 257. Конкурс 2,2 человека на одно место был на специальности «Иностранные языки (немецкий, английский)». Следующий по популярности среди абитуриентов факультет – технолого-биологический. На специальности «Биология и химия» и «Социальная работа» конкурсы оказались 2,3 и 2,4 человека на одно место соответственно. А вот традиционно популярный факультет дошкольного и начального образования оказался всего лишь на третьем месте по уровню запросов будущих студентов. Здесь конкурс на специальность «Логопедия» составил 1,85, а на специальность «Дошкольное образование» — 1,82 человека на место. Напомним, что до 4 августа еще принимаются документы на платную форму обучения.