Переселенцы из Донецкой и Луганской областей могут получить от Красного Креста по 800 евро на открытие своего дела

Новый проект реализует Красный Крест при поддержке Евросоюза. Людям, которые из-за военных действий переехали в Беларусь из Украины и находятся в трудной жизненной ситуации, предлагается помощь. О том, как получить поддержку, на что ее можно использовать и рассказали вчера в Красном кресте.

Елена Мариненко, председатель Мозырского Красного Креста рассказывает эмоционально. Объясняет, убеждает, приводит аргументы. Придумай концепцию дела, обоснуй, отправь заявку и получи 800 евро. Образно говоря, дают не рыбу, а удочку, что бы ловить эту самую рыбу. На Гомельскую область Европейская организация предлагает 200 грантов. Ольга надеется, что один из них достанется ее семье. Два высших образования, техническое и юридическое. У женщины сразу созрела бизнес-идея.

Конечно, необходимо еще советоваться, думать и разрабатывать. Но, главное в голове есть план. У себя на родине Светлана была заведующей садом. В Беларуси кардинально поменяла профессию –техник-осеменатор в одном из хозяйств. Говорит, те, кто хочет работать, будут работать.

Нынешняя встреча была первой, ознакомительно-разъяснительной. Елена Мариненко надеется, что переселенцы проявят активность, фантазию и бизнес-хватку. Конечно, 800 евро не совсем большие деньги для начала собственного дела, но, в любом случае, можно решиться и сделать первый шаг.

Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ