Парапланерный спорт на Мозырском НПЗ

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, развивается множество спортивных дисциплин, причём на таком высоком уровне, что случаются даже победы на профессиональной арене. Сейчас, мы не ведём речь о воспитанниках СДЮШОР «Жемчужина Полесья» или одноимённой женской волейбольной команде. Именно работники завода, представители коллектива физической культуры нефтяного гиганта мирового значения, герои престижнейших турниров и даже первооткрыватели, лидеры, некоторых спортивных дисциплин в нашей стране.