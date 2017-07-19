Очередной рок-подарок мозырян ждет во Дворце культуры «Строитель» 22 июля

Большие рок-концерты продолжают собирать поклонников этого музыкального направления. Очередной подарок мозырян ждет во Дворце культуры «Строитель» 22 июля.

Лето – время не только отпусков, но и крупных жарких фестивалей. На мозырской земле концерты под открытым небом пока не очень популярны. А вот залы Дворцов культуры и ночных клубов продолжают собирать поклонников разных музыкальных направлений. Очередной рок-концерт 22 июля состоится во Дворце культуры «Строитель». На сцену выйдут рокеры группы «Бальза», «альт-рок» фанатам сыграют ребята из «ReadMe». А хардкорный итоговый акцент поставит «NVRT». На мероприятие пропустят всех зрителей в возрасте от 14 лет. Приятный бонус – приемлемая цена билета: всего 4 рубля. Начало в 18.00.