Очередная победа «Арены». Гран-при на Кубе

Канатоходцы центра циркового искусства «Арена» продолжают принимать многочисленные поздравления. И повод – действительно весомый. В начале июля артисты получили Гран-при престижного международного фестиваля циркового искусства «Circuba 2017». Впечатлениями о поездке на Кубу «Арена» поделилась с нашей съемочной группой.

О триумфальном выступлении мозырских артистов на престижном кубинском фестивале сегодня говорит не только вся Беларусь, но и мировое цирковое сообщество. Жюри «Circuba 2017» канатоходцы Центра циркового искусства «Арена» покорили невероятно сложным номером. И завоевали Гран-при. Проехать по канату на моноцикле и пройти на ходулях и при этом пронести на плечах сразу двух партнерш! За 15 минут номера дыхание у зрителей перехватывало десятки раз.

Трюки, которые осилит не каждый взрослый, в «Арене» исполняют дети. Самым младшим участникам группы – по 14 лет. Сам номер «Канатоходцы» существует уже несколько лет. От концертов до фестивалей его усложняют, добавляют новые элементы. Уникальную цирковую композицию видели зрители юношеского фестиваля в Монте-Карло. Безупречный номер и оригинальный стиль мозырян не оставил равнодушными и кубинцев.

На фестиваль, который проходил на Кубе уже в 16-й раз, приехали артисты из 15 стран. Среди них — Аргентина, США, Вьетнам, Франция, Великобритания. В жюри — 12 профессионалов из разных стран. Каждый номер оценивался как с технической, так и с артистической стороны.

Поездка на престижный международный фестиваль состоялась благодаря поддержке Мозырского райисполкома и его председателя Елены Павлечко. Руководители «Арены» признаются, коллектив старался оправдать возложенные на них надежды. Гран-при — не единственная награда, которой удостоились на Кубе юные канатоходцы. Они получили также премию зрительских симпатий и два специальных приза — от кубинской Национальной школы цирка и от Союза журналистов Кубы. В ближайших планах – заслуженный отпуск. А затем – покорение новых вершин циркового искусства.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин, Юрий Горобец.