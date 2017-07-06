Новые субсидии на строительство жилья. Президент подписал указ

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №240, которым в дополнение к системе льготного кредитования жилищного строительства вводится новый вид поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, – адресные субсидии. Данные субсидии будут предоставляться для уплаты части процентов по жилищным кредитам, которые граждане получили в любом коммерческом банке, а многодетным и молодым семьям и детям-сиротам – и на погашение части основного долга по подобным кредитам. Получить такие субсидии смогут граждане, которые имеют право на господдержку по указу №13 от 6 января 2012 года, а также ветераны боевых действий на территории других государств. Государственная поддержка в виде льготных кредитов и субсидий будет действовать параллельно, с сохранением принципа одноразовости ее получения. Сумма субсидий будет рассчитываться исходя из количества членов семьи, размеров жилого помещения и предельного норматива стоимости строительства.