Номинация «Руководитель года». Лауреат – генеральный директор ОАО «Мозырьсоль» Геннадий Богдан

Какого руководителя можно назвать успешным? Первое, что приходит на ум в поисках ответа на этот вопрос – того, кто вовремя выполняет стратегические и тактические планы компании. Однако современный бизнес говорит о том, что этот ответ как минимум неполон. Генеральный директор ОАО «Мозырьсоль» Геннадий Богдан выработал свою формулу успеха. Мозырский руководитель стал победителем конкурса Гомельского облисполкома в номинации «Руководитель года».