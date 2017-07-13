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Рубрика: Новости

Номинация «Руководитель года». Лауреат – генеральный директор ОАО «Мозырьсоль» Геннадий Богдан

13 июля 2017, 16:09

Какого руководителя можно назвать успешным? Первое, что приходит на ум в поисках ответа на этот вопрос – того, кто вовремя выполняет стратегические и тактические планы компании. Однако современный бизнес говорит о том, что этот ответ как минимум неполон. Генеральный директор ОАО «Мозырьсоль» Геннадий Богдан выработал свою формулу успеха. Мозырский руководитель стал победителем конкурса Гомельского облисполкома в номинации «Руководитель года».

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