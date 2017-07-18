Ночь рока-2

В пятницу, в 55клубе состоялся музыкальный шабаш – «Ночь рока». Начало у таких мероприятий всегда меланхоличное, редкий человек выходит на танцпол, чтобы показать свою смелость, не заглянув перед этим в глаза симпатичной барменше. Люди делились воспоминаниями юности, например, как они впервые услышали «Арию» в Мозыре. Ближе к полуночи, когда все перестали обращать внимание на холодную погоду, грянула первая музыкальная волна ночного прилива. Свет стал мягче, разговоры прекратились в темных углах и каждый, кто мнит себя музыкальным эстетом, оторвался от кресла или барной стойки и стал петь у сцены вместе Bai Band старую балладу Кузьмина.

Любит наш народ всякие каверы, нет ничего слаще для слуха мозырянина, чем услышать любимую песню Шнура или Михалка, хоть и не в оригинале, но зато живьем. Музыкантов можно понять и простить , не каждый пойдет на концерт в пятницу, где будет звучать никому неизвестный материал.

Со сцены звучало много достойных песен, занявших первые места в личных дискографиях большинства людей. А арийский хит на все времена «Улица Роз» известен со времен, когда дедушки были молоды и именем Жанна называли всех девушек подряд.

Паузы между исполнениями, как и в прошлом году, заполнял приглашенный гость, старый гуру ди-джей движения – DJ Papa Dance. Из-за своей установки он поднимал настроение в скучные минуты саундчеков.

Исполнение каверов – нелегкое дело, нужно не только заучить текст и выучить партии, нужно понять песню сердцем, донести ее посыл и вложить душу. Вокал на концерте звучал бодро, без надрывов, как священник, читающий заготовленную проповедь. А гитарные соло звучали так откровенно, что задевали нервы.

Бытует стереотип, что рок – музыка дело молодых бунтарей, но стоит взглянуть на лица гостей, на их майки и перфомансы и сразу видно, что люди навсегда остаются молоды душой. Озбороновский кавер о мечтах растопил напалмом откровения сердца и заставил поделиться грезами.

Рок-музыка не только мужское дело. Женское начало есть во всем, а когда за микрофон берется девушка, то песни приобретают совсем иное звучание.

Организаторы концерта в этом году постарались на славу. Были учтены прошлогодние ошибки со звуком и светом, проведена масштабная рекламная компания и как следствие всех стараний – полный зал довольных гостей.

Евгений Степанов, Вероника Шепелевич, Виктор Цырулик, Олег Фицнер. ТКМ