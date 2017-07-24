Идеальный фон для новых селфи теперь есть в городской черте. Ограждение рынка «Привоз» стало холстом для воплощения фантазий талантливых художников. В минувшие выходные здесь прошла необычная акция «Нарисуй свою мечту».
Еще накануне выходных белое рыночное ограждение не привлекало особого внимания прохожих. А сегодня – это, пожалуй, самое модное место для фотографирования. Уличную картинную галерею создали художники-граффитисты, которым администрация «Привоза» предложила реализовать свои фантазии. И разрисовать самый большой холст из возможных.
16-летняя Саша учится в политехническом колледже, получает строительную специальность. А все свободное время отдает любимому увлечению – рисованию. Творческий потенциал у строителей и представителей любых других специальностей раскрывают в гомельской студии «Фреш». Ее участники в Мозырь приехали специально на «Дни художника» и дали импровизированный мастер-класс всем желающим.
Смешивая стили и техники, художники разного возраста творили в течении двух дней. У каждого яркого рисунка – свой смысл и посыл. Но главное, что отличает граффити от бумажных собратьев – масштаб. Не только полета мысли и воплощения, но и ответной реакции будущих зрителей.
Организаторы акции надеются, когда мозыряне оценят уличные картины такого формата, они перестанут относиться к граффити, как к хулиганству и вандализму. А еще такое стрит-арт – хороший повод остановиться и хотя бы на несколько мгновений насладиться прекрасным.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ
«Нарисуй свою мечту». Бетонный забор «Привоза» стал идеальным холстом для граффистов
Идеальный фон для новых селфи теперь есть в городской черте. Ограждение рынка «Привоз» стало холстом для воплощения фантазий талантливых художников. В минувшие выходные здесь прошла необычная акция «Нарисуй свою мечту».