«Нарисуй свою мечту». Бетонный забор «Привоза» стал идеальным холстом для граффистов

Идеальный фон для новых селфи теперь есть в городской черте. Ограждение рынка «Привоз» стало холстом для воплощения фантазий талантливых художников. В минувшие выходные здесь прошла необычная акция «Нарисуй свою мечту».

Еще накануне выходных белое рыночное ограждение не привлекало особого внимания прохожих. А сегодня – это, пожалуй, самое модное место для фотографирования. Уличную картинную галерею создали художники-граффитисты, которым администрация «Привоза» предложила реализовать свои фантазии. И разрисовать самый большой холст из возможных.

16-летняя Саша учится в политехническом колледже, получает строительную специальность. А все свободное время отдает любимому увлечению – рисованию. Творческий потенциал у строителей и представителей любых других специальностей раскрывают в гомельской студии «Фреш». Ее участники в Мозырь приехали специально на «Дни художника» и дали импровизированный мастер-класс всем желающим.

Смешивая стили и техники, художники разного возраста творили в течении двух дней. У каждого яркого рисунка – свой смысл и посыл. Но главное, что отличает граффити от бумажных собратьев – масштаб. Не только полета мысли и воплощения, но и ответной реакции будущих зрителей.

Организаторы акции надеются, когда мозыряне оценят уличные картины такого формата, они перестанут относиться к граффити, как к хулиганству и вандализму. А еще такое стрит-арт – хороший повод остановиться и хотя бы на несколько мгновений насладиться прекрасным.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ