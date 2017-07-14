Выплатили сбор на финансирование госрасходов и уже устроились на работу? Можете забрать деньги. Налоговые органы начали возвращать выплаченный налог бывшим «тунеядцам».

Сколько дней человек проработал в 2017, совершенно не важно. Решающее значение имеет сам факт трудоустройства. Только в этом случае от налога за 2015 и 2016 могут освободить и вернуть выплаченные средства. Для этого нужно обратиться в налоговый орган и написать заявление. Около 30 мозырян их уже написали. Количество обратившихся с каждым днем увеличивается, но ажиотажа вокруг этого вопроса нет. После подачи заявления деньги вернут в течение месяца. А вот обращаться за возвратом средств можно на протяжении ближайших трех лет.

Лидия Потар, Олег Фицнер.