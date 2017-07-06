На Мозырский нефтеперерабатывающий завод из Италии было доставлено габаритное оборудование

Вчера на Мозырский нефтеперерабатывающий завод из Италии были доставлены два реактора депарафинизации для установки очистки дизтоплива. Срок их изготовления с учетом доставки составил 15 месяцев.

Вес – 170 тонн, длина – 20 метров. Это параметры только одного реактора. Всего на нефтеперерабатывающий завод были доставлены два реактора депарафинизации установки гидроочистки дизельного топлива. Высокотехнологичное оборудование из Италии в сопровождении специалистов отправилось в путешествие в Мозырский район. От начала изготовления и до прибытия в конечный пункт, на Мозырский НПЗ, прошло 15месяцев. В среду реакторы уже встречали на причале реки Припять в районе деревни Стрельск. В настоящий момент НПЗ проводит реконструкцию существующей установки гидроочистки дизельного топлива. Модернизация позволит производить дизтоплива требуемого качества из парафинистых сортов нефти и увеличить объем производства топлива с улучшенными низкотемпературными свойствами.