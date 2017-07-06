Вчера на Мозырский нефтеперерабатывающий завод из Италии были доставлены два реактора депарафинизации для установки очистки дизтоплива. Срок их изготовления с учетом доставки составил 15 месяцев.
Вес – 170 тонн, длина – 20 метров. Это параметры только одного реактора. Всего на нефтеперерабатывающий завод были доставлены два реактора депарафинизации установки гидроочистки дизельного топлива. Высокотехнологичное оборудование из Италии в сопровождении специалистов отправилось в путешествие в Мозырский район. От начала изготовления и до прибытия в конечный пункт, на Мозырский НПЗ, прошло 15месяцев. В среду реакторы уже встречали на причале реки Припять в районе деревни Стрельск. В настоящий момент НПЗ проводит реконструкцию существующей установки гидроочистки дизельного топлива. Модернизация позволит производить дизтоплива требуемого качества из парафинистых сортов нефти и увеличить объем производства топлива с улучшенными низкотемпературными свойствами.
На Мозырский нефтеперерабатывающий завод из Италии было доставлено габаритное оборудование
Вчера на Мозырский нефтеперерабатывающий завод из Италии были доставлены два реактора депарафинизации для установки очистки дизтоплива. Срок их изготовления с учетом доставки составил 15 месяцев.