Празднования Дня Независимости в одной из мозырских семей закончилось поножовщиной. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил ножом в шею свою гражданскую жену.

Вначале ударил ножом в шею свою возлюбленную, а после сам побежал к соседке вызывать медиков. Бытовая драма разыгралась на День Независимости в одной из мозырских квартир. Конфликт произошел на почве ревности. 56-летний мужчина на эмоциях и в состоянии алкогольного опьянения схватился за столовый прибор. На данный момент потерпевшая находится в реанимации. Следователи поначалу возбудили уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений, однако после переквалифицировали в покушение на убийство.