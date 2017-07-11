Мозырянин вместо оплаты штрафа прислал в ГАИ собственноручно нарисованную порнографическую картинку

Мозырянин, которому госавтоинспекторы выписали протокол за нахождение на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения и без фликера, вместо оплаты штрафа прислал в ГАИ порнографическую картинку собственноручного изготовления.

Пьяного 37-летнего мозырянина без фликера калинковичские госавтоинспекторы остановили на проезжей части еще в марте. В отношении мужчины, который до этого 9 раз привлекался к административной ответственности, был составлен протокол. Получив повестку о необходимости явиться в отдел ГАИ Мозырского райисполкома, мужчина нарисовал картинку порнографического содержания, подколол протокол и отправил обратно госавтоинспекторам. 6 июля в отношении мозырянина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 343 (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера). Мужчина отпущен под обязательство о явке. Что же касается мотивов его поступка, то как сам он пояснил, что был очень зол на сотрудников за составленный на него административный протокол. Теперь ему грозит до 6 месяцев ареста.