Мозырский опытный лесхоз – на Республиканской Доске почета

Республиканская Доска почета пополнилась новыми именами, представляющими достижения нашего региона. Среди организаций лесного хозяйства отмечен Мозырский опытный лесхоз. Предприятие стало лучшим по экономии ресурсов.

По итогам работы за 2016-й год Мозырский опытный лесхоз вошел в первую пятерку ведущих лесных хозяйств республики. В конце июня на предприятие «прилетела» еще одна приятная весть – лесхоз занесен на Республиканскую Доску почета по экономии ресурсов.

Структура Мозырского опытного лесхоза – это 11 лесничеств и Слободской мастерский участок. На предприятии трудится больше 450-ти человек – лесничие и лесники, мастера и представители пожарной службы. У каждого – своя задача. И одна общая для всех – сохранять и приумножать природное богатство района.

Выращивают мозырские лесоводы всё, что есть в районе – сосну, березу, дуб. Среди новшеств последнего времени – посадочный материал с закрытой корневой системой, который приживается лучше привычных саженцев. Нашлось место в лесхозе и для промышленной деятельности: в 25-ти километрах от Мозыря расположился деревообрабатывающих цех. Половина местной продукции идет на экспорт. И эти цифры после завершения текущей модернизации планируют увеличить. Руководство лесхоза не скрывает и других планов на будущее.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин, Юрий Горобец.