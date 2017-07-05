Мозырский центр циркового искусства «Арена» завоевал Гран-при фестиваля циркового искусства Circuba 2017

Гран-при получили эквилибристы центра за номер «Канатоходцы». В нем принимали участие пять воспитанников «Арены». Они ходили по натянутому канату с завязанными глазами и при этом держали на плечах и голове партнерш, а также ездили по проволоке на роликах и моноцикле. Номер существует уже несколько лет, однако каждый раз его усложняют, добавляя новые трюки. Сами организаторы фестиваля сообщили, что ждали Арену на Кубе уже давно, а такого номера на острове не видели с 1989 года. Помимо Гран-при мозырские артисты удостоены премии зрительских симпатий и двух специальных призов — от кубинской Национальной школы цирка и от Союза журналистов Кубы. В фестивале Circuba 2017, который прошел на Кубе в 16-й раз, приняли участие артисты из 15 стран, в том числе Чили, Аргентины, Перу, США, Вьетнама, Франции, Великобритании, Испании и Италии. В состав жюри вошли 12 профессионалов из разных стран. Они оценивали каждый номер с точки зрения технического и артистического исполнения.