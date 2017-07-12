Мозырь входит в топ-15 городов с самым высоким уровнем кадастровой стоимости земель. На сайте Государственного комитета по имуществу опубликованы списки самых дорогих земель в Беларуси. Оценка проводилась по нескольким видам функционального использования земель: «жилая усадебная зона», «рекреационная зона», а также земли садоводческих товариществ и дачных кооперативов.

Неудивительно, что самыми дорогими в стране оказались земли Минска. Средняя кадастровая стоимость квадратного метра в столице по виду функционального использования земель «жилая усадебная зона» составила почти 170 рублей. С большим отрывом на втором месте оказался Заславль, далее Солигорск и Фаниполь. Что касается Мозыря, то он оказался на 12 месте с кадастровой стоимостью земли почти 18 рублей за метр квадратный. Среди сельских населенных пунктов самые дорогие земли находятся в Минской области. А самые дешевые в Могилевской. Сейчас материалы с результатами кадастровой оценки земель находятся в местных исполнительных комитетах на рассмотрении и утверждении. После этого новые результаты будут использоваться, в том числе для целей налогообложения, с 1 января 2018 года.