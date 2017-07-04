Мозырь вместе со всей республикой отметил День независимости. 3 июля столица Беларуси была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Праздновать День независимости 3 июля Беларусь начала после референдума 1996 года. С этого времени страна с разной долей масштабности отмечает главный государственный праздник. И хотя в этом году дата была не круглая, празднества по всей Беларуси прошли с размахом.

3 июля, 12 часов, центральная площадь. Своеобразная точка отсчета праздничных торжеств. Сценарий праздника каждый год стараются обновлять, дополнять и украшать, но неизменные нотки – патриотизм и гордость.

Военные колонны уже построены в ожидании начала парада. Сотни мозырян пришли увидеть это символичное действо своими глазами.

Военный комиссар Мозырского гарнизона доложил о готовности к проведению военного парада. Председатель райисполкома Елена Павлечко поздравила всех с Днем Независимости. А после четкий военный марш. Лучшие воины мозырского гарнизона прошлись по площади. Праздничные моменты сменяли друг друга. Танцы озорных васильков, прощальный вальс, показательные выступления спортсменов. С праздником, с Днем независимости, мозырян поздравляли коллективы предприятий и организаций района, творческие коллективы. И, конечно же, память и «спасибо» от всех мозырян. Фото отцов, дедов и прадедов – мозырский «бессмертный полк».

День независимости – это праздник памяти и благодарности героям той страшной войны. Это, пожалуй, одна из самых значимых дат в календаре каждого белоруса. Это праздник масштабный. Красивый и яркий финальный аккорд – танец с флангами и проезд байкерской колонны. Организаторы подсчитали: парад собрал несколько тысяч человек. Ведь День независимости – праздник, который объединяет и заставляет гордиться. Историей, страной, нацией.

Светлана Грудько, Юрий Горобец.