Можно ли в Мозыре сделать тест на ВИЧ и нужно ли платить за медицинскую услугу?

Согласно данным Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в области проживает 6979 человек с ВИЧ-инфекцией. В первом полугодии 2017 года наибольшее количество новых случаев заболевания – 40% , зарегистрировано в возрастной группе 40 лет и старше. Можно ли сделать тест на ВИЧ? Нужно ли платить за медицинскую услугу? Ответы в следующем сюжете.

С 1987 года в Беларуси выявлено уже порядка 23 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. На Гомельщине эпидситуация наиболее неблагоприятная. С начала наблюдений зарегистрировано около 10 тысяч ВИЧ-позитивных. На Мозырщине в настоящее время проживает 455 человек, в крови которых врачи обнаружили вирус иммунодефицита. За последние полгода выявлено 15 новых случаев. Чума 20 века продолжает распространяться и в веке 21-м. Кстати, если раньше среди заболевших подавляющее большинство было наркоманами, то сегодня они составляют всего 5% от всех выявленных случаев. В Мозырском районе принято решение активизировать работу по раннему выявлению инфекции. Ведь обычно официальная цифра в разы ниже реальной. Медики готовы выехать на предприятия. Сдать анализы, можно в любом медучреждении. В кабинетах 503 и 506 в поликлинике на Котловца это можно сделать анонимно, без предъявления документов. Врачи рекомендуют процедуру пройти каждому, независимо от образа жизни.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ