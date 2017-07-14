Море зовет! АП-2 запустил маршрут Мозырь – Белгород- Днестровский

Лето – время отпусков. А слова «отпуск» и «море» для многих практически синонимы. У мозырян появилась еще одна возможность с комфортом добраться до черноморского побережья. С 9 июля автобусный парк запустил маршрут Мозырь – Белгород-Днестровский.

Море зовет. Мозырский автобусный парк с 9 июля открыл новый международный маршрут, если можно так сказать, сезонного характера. Автобус Мозырь-Белгород-Днестровский идет через Киев и доставит всех желающих на черноморское побережье. Среди остановочных пунктов – Одесса и поселок Затока. Первый рейс уже выполнен. Стоимость билета до Одессы – 44 рубля, до Затоки – 48 рублей 45 копеек. Детям до пяти лет проезд бесплатный, причем с предоставление отдельного места. Пассажирам до 10 лет – скидка на проезд – 50%. Билеты можно приобрести сразу в две стороны.

Что касается комфорта, то на маршруте задействованы автобусы, оснащенные кондиционерами, видео и аудио системами. Еще одни плюс – большая часть маршрута проходит в ночное время, и уже утром можно отправиться к морю.

Лидия Потар, Олег Фицнер.