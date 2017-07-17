Молодому пополнению 1052-го отдельного радиотехнического батальона вручили автоматы

У этих молодых людей позади два месяца учебки и присяга. Можно сказать, что ритуал посвящения в солдаты они уже прошли. Но какой солдат без автомата? Традиционная церемония вручения оружия личному составу молодого пополнения 1052-го отдельного радиотехнического батальона состоялась на священном для мозырян месте — у Вечного огня на Курган Славы. Многочисленные родственники, приглашенные гости – военные в отставке, руководство части. Командир батальона подполковник Владимир Вишневский не скрывает, момент волнительный, да и пополнение пришло достойное.

Вручение боевого оружия. Говорят, что именно с этого момента начинается отсчёт солдатской службы. А те, кто служил, и через годы могут вспомнить номер своего автомата. Военный комиссар Мозырского, Ельского и Наровлянского районов Виталий Кабраль уверен, этот ритуал – своеобразный переход в новый статус. От юноши – к мужчине, настоящему защитнику Отечества. Торжественные речи, слова напутствия. И вот он, тот самый момент. Кстати, для того, что бы этот момент запомнился, приобрел еще более торжественное и одновременно символическое звучание, оружие в руки своим сыновьям разрешили вручать родителям. Своему сыну Максиму автомат вручал отец. Федор Николаевич знает, настоящий мужчина должен служить в армии, по случаю вспоминал свои армейские будни и проводил параллели.

А вот мамы были более сентиментальны, но гордости за своих сыновей у них было не меньше. Сын Елены, Павел, признался, службе в армии рад, пока все нравится. Два месяца в учебке пролетели быстро. А вручение оружия – новая точка отсчета в службе. Армейское настоящее для Павла уже началось. Теперь он – солдат 1052-го отдельного радиотехнического батальона 8 радиотехнической бригады. Впереди – ответственность за наше чистое небо над головой, в прямом смысле.

А после военные пригласили к себе в гости. Непосредственно на территорию части. Чтобы своими глазами родители могли увидеть, где и в каких условиях будут служить их сыновья, теперь настоящие солдаты.

Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ