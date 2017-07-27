Мобильная группа на машиностроительном заводе

Организованная мобильная группа Мозырского районного исполнительного комитета посетила крупные предприятия микрорайона «Заречный». Гостей с проверяющей миссией накануне встречали на машиностроительном заводе и в речном порту. На экскурсию по производственным цехам побывала и наша съемочная группа.

Как часто руководитель должен напоминать о технике безопасности? И можно ли работать на оборудовании без инструкций? На эти вопросы в любое время может ответить Алексей Задорожный. В рабочих буднях, пожалуй, самого главного в районе специалиста по охране труда есть место и кнуту, и прянику. Постоянные инспекции на предприятиях показывают, вопрос безопасности сотрудников всегда стоит остро. Но есть заводы и комбинаты, которые могли бы, по уровню своей ответственности, попасть на Доску почета.

Работа в составе мобильной группы – важный пункт в расписании Алексея Павловича. Вместе с ним объекты посещают представители райисполкома, санстанции, МЧС, средств массовой информации. Недавно тотальной проверке подвергся Мозырский машиностроительный завод. На его территории расположены четыре крупных цеха. Один из них – литейный – остановлен на капремонт. А вот в механическом цеху вовсю кипит работа. Именно здесь, на токарном оборудовании, вытачивают практически все детали для последующей сборки крупногабаритной техники.

Между тем, рабочая спецформа подверглась пристальному вниманию членов мобильной группы. И такой же критике. Один из рабочих снял защитные очки при работе на станке. Казалось, мелочь для обывателя. Но пренебрежение может иметь серьезные последствия.

Отрицание правил в угоду собственному комфорту – это тот самый пресловутый человеческий фактор, который чаще всего становится причиной трагедии. Опытные специалисты не устают повторять, инструкции по технике безопасности написаны кровью.

От внимания мобильной группы не скрывается ни одна деталь. Осматривают все – от информационных стендов до производственных помещений. Сотрудники в обязательном порядке проходят проверку на алкотестере. Список выявленных нарушений озвучивают уже у проходной. Затем руководство ММЗ получит официальное письмо, где будут обозначены сроки на устранение недостатков. Если они есть – значит, не за горами и повторный визит.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ