Минчанин оставил кошелек в мозырской маршрутке. Милиция разыскивает трех молодых парней, которые могут что-то знать о пропаже

Правоохранители разыскивают трех молодых парней, которые в конце рабочего дня 25 июля ехали в маршрутном такси №4. Один из пассажиров – 28-летний минчанин, — оставил на заднем сиденье кошелек с крупной денежной суммой и банковской картой. Пролить свет на судьбу утерянного кошелька могут возможные свидетели – парни, которых вы видите на экранах. Если вы узнали кого-то из изображенных, просьба позвонить по телефонам 8-029-750-09-59 или 8-029-734-34-64. Анонимность гарантируется.