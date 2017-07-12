Милиция слушает! Профессиональный праздник отмечают сотрудники оперативно-дежурной службы

Сегодня, 12 июля, свой профессиональный праздник отмечают сотрудники оперативно-дежурной службы органов внутренних дел. Именно эти милиционеры первыми узнают о правонарушениях, и от скорости реагирования зависит многое, в том числе и человеческая жизнь.

И днем, и ночью, и в будни, и в праздники. Телефон линии 102 не умолкает никогда. Преступления, правонарушения, всякого рода ЧП. В оперативно-дежурную службу стекается вся информация. От того, насколько оперативно и грамотно сотрудник оценит ситуацию и отправит помощь, зависит многое, в том числе и человеческая жизнь.

Грамотность, коммуникабельность, внимательность и вежливость. Именно по сотрудникам оперативно-дежурной службы зачастую судят обо всей милиции, поэтому к ним повышенные требования. Звонки бывают разные, сообщают не только о преступлениях и правонарушениях, рассказывают и о визитах инопланетян, о полтергейсте. Иногда звонят и просто поговорить или посетовать на водителя, который облил из лужи. Кстати, самое популярное обращение – это жалоба на шумных соседей. Но не раз своевременный звонок помогал раскрыть преступление по горячим следам.

Десятки сообщений в сутки, только с начала года на мозырскую линию 102 поступило более 9 тысяч звонков. Чуть боле 500 были официально зарегистрированы. Вопросы, которые не в компетенции милиции, переадресовываются. Кстати, в оперативно – дежурной службе отмечают, что мозыряне не проходят равнодушно мимо правонарушений. Звонки о пьянстве за рулем раздаются все чаще.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин.