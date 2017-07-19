Милиция просит помочь установить личности людей, которые могут быть причастны к пропаже велосипеда

16 июля в деревне Наровчизна на улице Тимофея Абрамова во втором подъезде дома № 62 попал велосипед. РОВД просит помочь установить личности людей, которые могут быть причастны к его пропаже. Если вы узнали этих парней на видео с камер наружного наблюдения, просьба позвонить по телефону МТС 8 029 733 59 31, 32-12-49 либо на линию 102. Анонимность гарантируется.