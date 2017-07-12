Лето – время проверять паспорта

Планируя летний отдых, не забудьте заглянуть в собственный паспорт! С начала этого года военнослужащими Мозырского погранотряда на пунктах пропуска не были выпущены за границу более 35 человек. Большинство владельцев недействительных паспортов покинуть страну пытались летом.

Как главное удостоверение личности может нарушить планы на летний отдых. С начала этого года военнослужащие Мозырского погранотряда не выпустили из страны более 35 человек. Причина у всех общая – недействительный паспорт.

Административный штраф в этом случае можно назвать лишь каплей в море проблемных вопросов. Одна из самых значительных – большие финансовые потери. Ведь деньги, потраченные на туристические путевки, вам вряд ли кто-то вернет. Чтобы не попасть впросак при выезде за границу пограничники советуют соблюдать ряд правил.

Случаи бывают разные. Сложности с пересечением пунктов пропуска могут возникнуть у недавних новобрачных, которые не успели сменить документы. А также у тех, кто сначала потерял паспорт, получил новый, а затем – случайно нашел старый. И приезжает на пограничный контроль уже с двумя документами. Старая истина гласит: «Незнание закона, не освобождает от ответственности». А залог успешного отпуска – ваша личная внимательность.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Юрий Горобец.