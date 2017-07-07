Лето улетых предложений от «Пинскдрев»

Пинскдрев продолжает радовать своих покупателей приятными бонусами и подарками. Лето улетных предложений продлится до конца июля, а с 10 по 16 июля в фирменном магазине по бульвару Дружбы, 1Б покупателей ждет особый сюрприз – здесь можно будет оформить рассрочку без первоначального взноса.

Консервативная классика и ультрамодные модели, роскошь и более демократичные варианты, спокойные пастельные тона и яркие насыщенные контрасты. Для строго офиса, романтической спальни, гостеприимного зала, непосредственной детской, бунтарской комнаты для подростков и кухни для настоящих гурманов. Причем, гурманов, которые разбираются не только в еде, но и в качественной мебели. Пинскдрев не зря называют производителем № 1 в Беларуси. Статус обязывает на многое. В первую очередь, это постоянная работа над собой. Красота, удобство, практичность, качество. Это лежит в основе изготовления всей мебели. Начиная от фешенебельных кожаных диванов, заканчивая самым простым пуфиком. Мебель «Пинскдрева»—это украшение интерьера и одновременно незаменимая составляющая комфортного быта. Вся мебель отличается качеством, красотой и стилем благодаря использованию экологичных натуральных материалов, прошедших строгую проверку, и европейской фурнитуры. На предприятии используют самые современные технологии производства. Причем, Пинскдрев не просто старается угодить своим покупателям качественными изделиями по приемлемым ценам, но и порадовать бонусами и подарками. Лето улетных предложений продлится до конца июля. Скидки до 30 процентов, выгодная рассрочка. С 10 по 16 июля в фирменном магазине по бульвару Дружбы на некоторых моделях появится цифра 36. Это еще одно улетное предложение от Пинскдрева. На красивую и прочную мебель больше не нужно копить, а можно ее приобрести здесь и сейчас и в рассрочку на целых 3 года. Ежемесячный платеж минимален. Спешите за покупками. Вас ждут по адресу Б. Дружбы, 1Б , телефон для справок 20-57-56.